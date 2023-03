Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die bereits im September 2022 eingegangene strategische Zusammenarbeit zwischen der Serafin Asset Management GmbH, Frankfurt am Main (Deutschland) und der AMG Fondsverwaltung AG, Zug (Schweiz) wird weiter ausgebaut, so die Serafin Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...