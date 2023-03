Freitag vor einer Woche, am 10.03.2023, ist die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA zusammengebrochen und unter staatliche Aufsicht gestellt worden (AssCompact berichtete). Mit der Zinswende in den USA hatten Kunden bei dem auf die Finanzierung von Technologiefirmen spezialisierten Geldhaus massenhaft Einlagen abgezogen und in höher rentierliche Geldanlagen umgeschichtet. Die Eigenkapitalversorgung der SVB geriet in eine Schieflage. Als eine Notkapitalerhöhung scheiterte, fürchteten die Anleger ...

