Das Risiko einer Fehlentscheidung der US-Notenbank und einer anschließenden Rezession wächst. Die Pleite der SVB Financial und anderer Banken hat gezeigt, welchen Stress höhere Zinssätze verursachen können. Anlegern, die sich fragen, was sie jetzt tun sollen, empfiehlt Citi billige Aktien, die ein gewisses Momentum aufweisen. Die Citi gibt den Rate of Change (ROC) an. Der misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs von einer bestimmten Anzahl von Tagen. Je höher der Wert, desto ...

