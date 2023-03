Berlin (ots) -Seit fünf Jahren erleben wir in speziellen Facebook-Gruppen Gewalt- und Mordandrohungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Ein Beispiel: "Geht ins Ohr, bleibt im Kopf - Heckler & Koch" und dazu ein Foto von sechs Patronen unter einem Beitrag über unseren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Das ist nur eine von vielen Bedrohungen, die in Gruppen wie "Stoppt die Deutsche Umwelthilfe (DUH)!" gegen uns geäußert werden.Der Facebook Mutterkonzern Meta ist seit Jahren nicht imstande oder willens, diese Hatz auf Menschen zu beenden. Weder Meldungen an Facebook noch zwischenzeitlich 300 Strafanzeigen bei der Polizei waren erfolgreich. Daher klagt nun unser Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch in einer Musterklage vor dem Landgericht Berlin auf Schließung dieser sowie weiterer gegen ihn beziehungsweise andere Umweltschützerinnen und -schützer gerichtete Hass- und Gewaltgruppen auf Facebook - stellvertretend für alle Betroffenen.In unserer Pressekonferenz am kommenden Mittwoch 22. März, stellen wir Ihnen Beispiele für die hier stattfindende Hatz auf Personen und die grundsätzliche juristische Bedeutung der Klage vor.Die Pressekonferenz findet hybrid statt - vor Ort in den Räumen der DUH und digital über Zoom. Foto- und Videoaufnahmen sowie Interviews vor Ort sind gerne möglich. Wir bitten vorab um eine Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 22. März 2023, 09.30 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle (Dachgeschoss); Neue Promenade 3, 10178 BerlinDigitale Zugangsdaten: https://us02web.zoom.us/j/82289472400Meeting-ID: 822 8947 2400Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH und Kläger- Juliane Schütt, Rechtsanwältin- Katja Diehl, Klimaaktivistin und AutorinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, http://www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, http://www.linkedin.com/company/umwelthilfe, www.mas.to/@umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5465364