Apple lässt seine AirPods künftig auch von Auftragsfertiger Foxconn bauen - aber nicht in China. Laut Medienberichten sollen die kabellosen Kopfhörer stattdessen auf ausdrücklichen Wunsch des Tech-Riesen in Indien produziert werden. Die Entscheidung dafür sei dem Foxconn-Management aber nicht leicht gefallen. Der südkoreanische Konzern Foxconn ist der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronikartikel und seit Jahren auch ein verlässlicher Apple-Partner. Rund 70 Prozent aller iPhones werden in Foxconn-Werken ...

