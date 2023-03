Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag nach anfänglichen Kursverlusten eine Erholungsrally gestartet. Als Kurstreiber gelten dabei neue Gerüchte um die kriselnde First Republic Bank sowie die Erholung bei Aktienkursen zahlreicher US-Regionalbanken. Neben dem S&P 500 legte auch der Nasdaq 100 spürbar zu.Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen große US-Banken wie JPMorganChase und Morgan Stanley Gespräche über eine mögliche Finanzspritze für die angeschlagene First Republic Bank führen. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...