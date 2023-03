Düsseldorf (ots) -Auf dem MWC stellte Huawei neue Lösungen und Produkte für Cloud Campus 3.0 vor, um Campus-Netzwerke einfacher aufzubauen und ein besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen.Sieben neue Campus-Produkte, eine intelligente Lösung für sichere Videokonferenzen sowie die hyperkonvergente Netzwerklösung EasyBranch: Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 präsentierte Huawei gleich mehrere Neuheiten für Campus-Netzwerke. Die neuen Angebote unterstreichen das Engagement von Huawei, den Kunden mit CloudCampus 3.0 den einfachen Aufbau von Campus-Netzwerken sowie eine hervorragende Nutzerfahrung zu bieten.Im Zuge der digitalen Transformation verändern sich die Arbeits- und Produktionsbereiche von Unternehmen grundlegend. Ein Trend ist dabei die zunehmende Verschmelzung von Büro- und Produktionsnetzwerken, auch Konvergenz genannt. Viele Unternehmen, insbesondere in der Fertigungsindustrie, nutzen die Strategie "Daten in die Cloud, Intelligenz an die Endpunkte" als Standard für den Aufbau ihres Netzwerks.Des Weiteren migrieren 85 Prozent der Unternehmen ihre IT-Dienste in die Cloud, um durch flexible, skalierbare Cloud-Services ihre Kosten zu senken und effizienter zu werden. Zugleich wandeln sich die Unternehmensnetze aufgrund der vermehrten Verbreitung von Multimediadiensten wie Audio- und Videokonferenzen zu sogenannten Best-Effort-Verbindungen, die schnelle sowie ruckelfreie Übertragungen ermöglichen.Schnelle Campus-Netze für Produktion, Büro oder FilialenUm diesen Trends gerecht zu werden, hat Huawei auf dem diesjährigen MWC neue Produkte und Lösungen vorgestellt, die auf verschiedene Campus-Szenarien zugeschnitten sind.- Für Office-Campus-Netze präsentierte Huawei den branchenweit ersten Wi-Fi 7 Access Point (AP) der Produktlinie AirEngine 8771-X1T zusammen mit CloudEngine S16700, einem Core-Switch der nächsten Generation. Diese Lösung führt Unternehmensnetzwerke in eine neue Ära des vollständig drahtlosen 10-Gbit/s-Zugangs und eines 400-Gbit/s-Campus-Cores. Um für optimale Büroabläufe zu sorgen, hat Huawei mit der weltweit ersten Experience Assurance Card einen weiteren Meilenstein gesetzt. In Verbindung mit Huawei iMaster NCE und AirEngine Wi-Fi-Produkten schafft die Experience Assurance Card eine Ende-zu-Ende-Lösung für Audio- und Videokonferenzen und eine hervorragende Benutzererfahrung. Zu den weiteren Vorteilen zählen eine mehr als 90-prozentige Genauigkeit bei der Vorhersage von stotternden Videobildern sowie die Lokalisierung von Videoproblemen innerhalb weniger Minuten.- Für Produktionsstandorte stellte Huawei ein einfach aufzubauendes Produktionsnetzwerk vor, das auf der Netzwerk- und Geräteebene sowohl die Büro-IT als auch die Produktions-IT- und -OT-Umgebung in einem Netz vereint. Auf Netzwerkebene erfüllt dabei der TSN-Switch (Time-Sensitive Networking) CloudEngine S5735I-H von Huawei die für die industrielle Steuerung wichtigen Anforderungen an niedrige Latenz und hohe Zuverlässigkeit. Auf der Geräteebene integriert der neue Industrierouter NetEngine AR631I von Huawei SD-WAN-, Sicherheits-, Routing- und Switching-Funktionen. Damit eignet sich die Lösung ideal für den Einsatz in Zweigstellen, zum Beispiel für Umspannwerke oder Bankautomaten.- Für den Einsatz in Zweigstellen hat Huawei zudem die EasyBranch-Lösung angekündigt. Sie basiert auf einer vereinfachten Architektur, die aus dem NetEngine AR5710-S-Gateway, der Remote Unit (RU) und dem AirEngine AP besteht. Damit reicht ein einziges Gateway für ein Zweigstellennetz aus. Das erleichtert es Kunden, neue Zweigstellennetze bereitzustellen, zu erweitern oder zu verwalten. Für die Firmenzentrale stellte Huawei sein zuverlässiges und konvergentes SD-WAN-Gateway NetEngine AR8700 der nächsten Generation vor. Das neue Produkt verfügt über duale Service- und Router-Einheiten (SRUs) und ist leistungsstark genug, um 3.000 Zweigstellen in einem Netzwerk zu unterstützen und darüber hinaus bis zu 20.000 Netzwerkelementen einheitlich zu verwalten. Außerdem hat Huawei das branchenweit erste Cloud Gateway mit großer Kapazität, die NetEngine AR6700V, veröffentlicht. Es unterstützt eine unbegrenzte Skalierung und den Aufbau eines Site-to-Cloud-Netzwerks, das sich nicht nur sicher und einfach implementieren lässt, sondern auch jederzeit und überall einheitliche Nutzererlebnisse bietet.Sichere Basis für digitale Innovation"Huawei entwickelt kontinuierlich Innovationen und intelligente, drahtlose Lösungen, um Kunden einen schnellen Aufbau von Campus-Netzwerken zu ermöglichen. Wir sorgen für eine ausgezeichnete Nutzererfahrung und vereinfachte Operations & Maintenance (O&M), was unsere Kunden dazu inspiriert, eigene digitale Innovationen hervorzubringen", sagte Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie Huawei Campus Network, auf dem MWC 2023.Die Produkte und Lösungen für Campus-Netzwerke nutzen aktuell Kunden in mehr als 170 Ländern und Regionen in verschiedenen Branchen, beispielsweise im öffentlichen Dienst, im Finanz-, Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Fertigung oder Energieversorgung. Campus-Netzwerklösungen von Huawei dienen ihnen dabei als zuverlässige Grundlage für ihre digitale Transformation.Weitere Informationen finden Sie auf https://e.huawei.com/de/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-networkInformationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. 