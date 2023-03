EQS-Ad-hoc: LEWAG Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

LEWAG Holding AG: Einstellung Geschäftsfeld



16.03.2023 / 17:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ad-hoc-Mitteilung der LEWAG Holding AG, Beverungen Vorstand und Aufsichtsrat der LEWAG Holding AG haben zusammen mit der Geschäftsführung der HEGLA GmbH & Co. KG, Beverungen, heute einstimmig beschlossen, das Geschäftsfeld "Glashärteöfen zur Herstellung von Einscheibensicherheitsglas sowie Glasbiegeanlagen für Automobilglas" aus strategischen Gründen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Dies betrifft ausschließlich die Konzernunternehmen HEGLA-TaiFin Glass Machinery Oy, Nokia/Finnland und HEGLA TaiFin Glass Machinery (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou/China. Beverungen, 16. März 2023

