Die Kulmbacher Brauerei will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie auszahlen. Dies meldet das Unternehmen am Donnerstag. Die Dividende je Kulmbacher Brauerei Aktie bleibt damit unverändert zum Vorjahr. Die Hauptversammlung am 18. Mai muss dem Vorschlag noch zustimmen. "Nach den Absatzmengenrückgängen ...

