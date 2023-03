Obwohl die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte anzuheben, angekündigt und erwartet worden war, sorgte die Nachricht für eine Berg- und Talfahrt beim DAX. Am Nachmittag schwankte der deutsche Leitindex in einer Range von mehr als 300 Punkten.Unter Druck standen am Donnerstag besonders die Immobilien-Aktien nachdem die Aroundtown-Tochter Grand City Properties für das vergangene Jahr überraschend die Dividende gestrichen hatte. Gerüchte, dass ein solcher Schritt ...

