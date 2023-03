HanesBrands (NYSE: HBI), ein Weltmarktführer im Bereich ikonischer Bekleidungsmarken, kündigte heute die Ernennung von Lorenzo Moretti zum President von Champion Europe an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005293/de/

HanesBrands Names Lorenzo Moretti President of Champion Europe (Photo: Business Wire)

Moretti wird in dieser Funktion das Wachstum der Marke Champion in ganz Europa vorantreiben. Sein Schwerpunkt wird auf der weiteren Stärkung des Geschäfts durch das Angebot innovativer Produkte und die Steigerung der Markenbegeisterung liegen. Er wird das Direktvertriebsgeschäft von Champion Europe leiten und die starke Marktposition des Unternehmens im Großhandel ausbauen. Herr Moretti wird ab Juli für HanesBrands tätig sein und seinen Sitz in Carpi, Italien, haben.

"Ein profitables Wachstum in Europa ist der Schlüssel, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Ich freue mich daher sehr, dass wir unser globales Champion-Team um eine Führungskraft mit Lorenzos umfassender Erfahrung im Bereich Activewear und Einzelhandel erweitern können", so Vanessa LeFebvre, President, Global Activewear. "Lorenzo verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung erfolgreicher Teams und im Aufbau verbraucherorientierter Produkt- und Marketingstrategien. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und darauf, Verbraucher auf der ganzen Welt dazu zu inspirieren, sich zu fragen: Worin sind Sie Champion

Moretti bringt umfangreiche Erfahrungen in der Kategorie Activewear, Konsumgüter, Marketing, E-Commerce und Einzelhandel mit. Er wechselt von Dr. Martens Airwair International Ltd. zu HanesBrands. Bei Dr. Martens Airwair International Ltd. war er EMEA President und erzielte ein erhebliches Umsatz- und Gewinnwachstum, während er gleichzeitig in neuen und bestehenden Märkten expandierte. Moretti leitete die Überarbeitung der Produkt- und Marketingstrategie des Unternehmens mit Fokus auf den Verbraucher.

Bevor er 2020 bei Dr. Martens einstieg, war Moretti Chief Executive Officer bei Office Holdings, Ltd, einem britischen Modehändler. Davor hatte Moretti leitende Positionen bei Nike inne, wo er für die europäische Strategie und Entwicklung im Bereich Fußball sowie für das europäische Direktvertriebsgeschäft des Unternehmens verantwortlich war. Zudem bekleidete Moretti leitende Positionen bei Gap und Tesco.

"Champion ist eine ikonische Marke, die für Innovation und Stil bekannt ist, und ich bin begeistert, dazu beitragen zu dürfen, das enorme Potenzial dieser Marke in Europa zu erschließen", so Moretti. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem leidenschaftlichen Team von Champion Europe, um mit der Marke das nächste Level zu erreichen."

HanesBrands

HanesBrands (NYSE: HBI) ist ein Hersteller von Alltagsbekleidung, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt aufgrund ihres Komforts, ihrer Qualität und ihres Wertes bekannt und beliebt ist. Zu den legendären Marken des Unternehmens gehören Hanes, die führende Marke für Basic-Bekleidung in den Vereinigten Staaten; Champion, ein innovatives Label an der Schnittstelle zwischen Lifestyle und Sportbekleidung, und Bonds, das neue Standards in puncto Design und Nachhaltigkeit setzt. HBI beschäftigt 51.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und genießt einen ausgezeichneten Ruf im Hinblick auf Arbeitsplatzqualität und ethische Geschäftspraktiken. Das Unternehmen, das im Bereich Nachhaltigkeit seit langem eine Vorreiterrolle einnimmt, hat sich für 2030 ehrgeizige Ziele gesetzt, um das Leben der Menschen zu verbessern, den Planeten zu schützen und nachhaltige Produkte herzustellen. HBI setzt auf seine einzigartigen Kompetenzen, um sein FullPotential auszuschöpfen und ein langfristiges Wachstum zu erzielen, von dem alle Stakeholder profitieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005293/de/

Contacts:

Nachrichtenmedien, Kontakt: Kirk Saville (336) 979-7293

Analysten und Investoren, Kontakt: T.C. Robillard (336) 519-2115