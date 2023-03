Mercedes-Benz - Luxusstrategie sorgt für satte Gewinne und eine Rekorddividende!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MBG ISIN: DE0007100000



Rückblick: Die Mercedes-Benz Group konzentriert sich auf die Fertigung von Premium Pkws. Die Mercedes-Benz-Aktie gehört weiterhin zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Seitdem die Bullen im Oktober des Vorjahres den EMA-50 zurückerobern konnten, geht es mit den Papieren des Premium-Autobauers aufwärts. Nun sehen wir gerade einen Rücksetzer, welcher die Kurse unter die 50-Tagelinie führte.

Meinung: Der Autokonzern will sich vom Premium-Hersteller immer weiter in Richtung Luxus-Produzent entwickeln. Dadurch soll das hohe Margenniveau gehalten werden. Während chinesische Autobauer immer mehr zur Konkurrenz der europäischen Massenhersteller werden, geht Mercedes weg vom Volumenmarkt. Diese Strategie ermöglicht für das abgelaufene Jahr auch eine Gewinnausschüttung von 5,6 Milliarden Euro an die Aktionäre. Wenn wir nach dem Pullback wieder Stärke sehen, könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem Papier des Autobauers weiterhin aussichtsreich sein.

Chart vom 16.03 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 70.66 EUR



Setup: Wenn der EMA-50 zurückerobert werden konnte, ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Die Position könnte man nach dem Einstieg unterhalb der Kerze von Donnerstag absichern.

Meine Meinung zu Mercedes-Benz Group ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MBG



