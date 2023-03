CropEnergies hat am Donnerstag den Vorschlag für die Dividende des Geschäftsjahres 2022/2023 vorgelegt, das am 28. Februar beendet wurde. Die Bilanz will man am 24. Mai vorlegen. Aktionäre sollen eine höhere Ausschüttung erhalten. Je CropEnergies Aktie schlägt das Unternehmen eine Dividende von 0,60 Euro vor nach 0,45 Euro, die zuletzt ausgeschüttet ...

