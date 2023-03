Es geht aufwärts! Die jüngsten Zahlen des deutschen Raumfahrt- und Technologieunternehmens OHB (Hauptsitz in Bremen) kommen an der Börse ordentlich an. Nach einer deutlichen Gewinnsteigerung im abgelaufenen Geschäftsjahr soll die Dividende deutlich erhöht werden - und das, obwohl das Unternehmen eher in einer Übergangsphase steckt.OHB hat sich trotzdem im vergangenen Jahr recht gut geschlagen, wie gestern bekannt wurde. Der Umsatz konnte um vier Prozent auf 944 Millionen Euro gesteigert werden. ...

