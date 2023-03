Vonovia-Aktionäre müssen eine deutlich geringere Dividende hinnehmen: Für das Geschäftsjahr 2022 kündigt der Bochumer Immobilien-Konzern eine Dividende von 0,85 Euro je Vonovia Aktie an. In den beiden Jahren zuvor hatte das Unternehmen 1,58 Euro bzw. 1,66 Euro je Anteilschein ausgeschüttet. Die diesjährige Vonovia-Hauptversammlung findet am 17. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...