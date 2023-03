Halle/MZ (ots) -



Die Bundesregierung muss stärker die Kosten übernehmen und auf EU-Ebene darauf drängen, dass Flüchtlinge in Europa besser verteilt werden. Die Landesregierung muss die Kommunen stärker in der Organisation unterstützen. Einfach Mindestvoraussetzungen für die Unterbringung zu lockern, ist nur eine Notlösung. Schutzsuchende Menschen auf engem Raum unterzubringen, hilft nicht bei Integration, sondern schafft Konflikte. In den 1990ern kippte die gesellschaftliche Stimmung mit einer giftigen Das-Boot-ist-voll-Debatte und hat fremdenfeindliche Übergriffe zumindest begünstigt. Das darf nicht wieder passieren - muss es eigentlich auch nicht. Das Boot ist nicht voll, es ist nur schlecht organisiert.



