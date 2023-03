US-Finanzministerin Janet Yellen hat am Donnerstag versichert, dass die Einlagen der US-Bürger bei den beiden kürzlich zusammengebrochenen US-Banken Silicon Valley Bank und Signature Bank sicher seien. Am US-Aktienmarkt geht es derweil steil bergauf: Die drei wichtigsten US-Indizes verzeichnen starke Kursgewinne. Die Finanzministerin stand in den letzten Tagen im Fokus der Bemühungen der US-Notenbank, den Kontoinhabern der Silicon Valley Bank und der Signature Bank ihre Einlagen zurückzugeben. Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...