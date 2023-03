Die US-Regierung strebt Medienberichten zufolge bei der populären Video-App Tiktok erneut einen Eigentümerwechsel an. Sie fordere, dass chinesische Anteilseigner aussteigen sollten, schrieb unter anderem das Wall Street Journal. Am US-Aktienmarkt profitieren derweil die Papiere von Meta von Snap aus diesem Grund von einem möglichen TikTok-Verbot.Das Regierungsgremium Cfius (Committee on Foreign Investment in the U.S.), das ausländische Investitionen in den USA auf den Prüfstand stellt, begründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...