Corporate News Deutsche Wohnen veröffentlicht vorläufiges Jahresergebnis 2022 Berlin, 16. März 2023. Die Deutsche Wohnen SE veröffentlicht anlässlich der Vorstellung der Jahresergebnisse des Mehrheitsaktionärs Vonovia SE nachfolgend ausgewählte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022. Die Zahlen sind vorläufig und noch nicht testiert. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Wohnen SE einen Group FFO auf Vorjahresniveau in Höhe von 593,6 Mio. € beziehungsweise 1,50 € pro Aktie erwirtschaftet. Die alte Steuerungskennzahl FFO I lag mit 517,9 Mio. € 6,4% unter der Vorjahresperiode, aber rund 6% über dem prognostizierten Wert. Die Neubewertung des Portfolios führte zu einem Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties von -917,5 Mio. € und trug maßgeblich zu einer Reduzierung des Nettovermögenswertes (NAV) auf 20.361,0 Mio. € bei; das entspricht einem NAV pro Aktie von 51,30 €. Die Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 ist für den 24. März 2023 vorgesehen. Die Deutsche Wohnen Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist Teil des Vonovia Konzerns. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2022 insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Kontakt

