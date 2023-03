Crypto.ro veranstaltet seit seiner globalen Einführung die erste Krypto-Konferenz

Timisoara, Rumänien / Accesswire / 16. März 2023 / Crypto.ro, Rumäniens führendes Medienunternehmen für Kryptowährung und Blockchain, veranstaltet am 21. September 2023 im renommierten Veranstaltungsort Galla Events in Timi?oara die Veranstaltung "The Alliance".

Die Veranstaltung wird die innovativsten Köpfe, bahnbrechenden Vordenker, Unternehmer, Investoren und Blockchain-Enthusiasten zusammenbringen, um die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten im Krypto-Bereich zu diskutieren.

"The Alliance" soll Innovatoren und Community-Buildern eine Plattform bieten, auf der sie zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und gemeinsam an neuen Ideen arbeiten können.

"Die Ausrichtung von The Alliance ist ein bedeutender Erfolg für crypto.ro. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung einen großen Einfluss auf das Wachstum und die Akzeptanz von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sowohl in Europa als auch weltweit haben wird", so Alex Numeris, Gründer und CEO.

Mit mehr als 500 Teilnehmern aus der ganzen Welt bietet diese eintägige Veranstaltung den Teilnehmern eine erstklassige Gelegenheit zum Netzwerken, Lernen und Diskutieren der neuesten https://pr.report/CUp-bGhn sowie zur Zusammenarbeit mit einigen der einflussreichsten Stimmen im Bereich Kryptowährung und Blockchain-Technologie.

Weitere Informationen über die Veranstaltung The Alliance finden Sie auf der offiziellen Website unter events.crypto.ro.

Über crypto.ro

Crypto.ro ist eine führende Plattform für Krypto-Medien, die aktuelle und genaue Informationen zu den neuesten Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen bereitstellt. Die Plattform bietet dank ihres erfahrenen Teams eine umfassende Abdeckung der Krypto-Branche, einschließlich Markttrends, regulatorischen Updates und einem kostenlosen Kurs zu Kryptowährungen.

Die Plattform bietet außerdem eine Reihe von informationsorientierten Artikeln, die Anlegern helfen sollen, die beste Kryptowährung zum Investieren zu finden.

Darüber hinaus können Investoren von den Reviews von crypto.ro profitieren, die ihnen helfen können, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Krypto-Börsen für sie am besten geeignet sind. Die Recherchen der Plattform decken eine Reihe von Börsen ab und bieten Anlegern detaillierte Einblicke, welcher Plattform man am besten sein Geld anvertrauen kann.

Mit einem kostenlosen Kurs zu Kryptowährungen, detaillierten Marktanalysen und umfassenden Einblicken in die besten Krypto-Apps und -Börsen, ist crypto.ro der One-Stop-Shop für alles, was mit Krypto zu tun hat.

