Nur kurz konnten die Börsianer am Dienstag durchatment, bevor der Mittwoch wieder einmal heftige Verlustserien auslöste. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank droht die Bankenkrise mit Blick auf Credit Suisse nach Europa überzuschwappen, während jenseits des Atlantiks schon die nächste Bank in die Bredouille gerät.Andere Themen finden da kaum Beachtung. Auch wenn Experten sowie die Politik immer wieder betonen, dass sich eine Krise wie 2008 eher nicht wiederholen wird, so ist den Marktakteuren die Nervosität klar anzumerken. Das setzte der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...