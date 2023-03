Orange: der französische Telekommuniationsdienstleister funkt zart bullische Signale!

Ausbruch aus der Seitwärtsrange in den nächsten Tagen. Orange in Afrika und Nahost sehr erfolgreich! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: ORA ISIN: FR0000133308

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des aus dem französischen Postministerium herausgewachsenen Telekommunikationsunternehmens verzeichnet einen Halbjahreszuwachs von rund 6.5 Prozent. Auffällig ist der Kursanstieg nach den jüngsten Quartalszahlen. Die anschließend, gebildete, knapp über dem 20er-EMA liegende Seitwärtsrange bietet sich für ein Breakout-Setup an.

Chart vom 16.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 10.74 EUR

Meinung: Größter Anteilseigner ist immer noch der französische Staat mit über 13 Prozent. Nachdem im Vorjahre eine Nullnummer zu vermelden war, konnten für das Geschäftsjahr 2021/22 wieder schwarze Zahlen berichtet werden. CEO zeigte sich mit dem Ergebnis angesichts der Inflation und der geopolitischen Instabilität zufrieden und betonte die guten Ergebnisse in der Region Afrika / Naher Osten. Die Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenrendite von 7.54 Prozentdarf freuen.

Setup

Mögliches Setup: Mit Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der genannten Seitwärtsrange und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom letzten beiden Tageskerze und peilen das Pivot-Hoch vom 28. Februar an. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 3.4. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 26. April, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade ins Konzept passen würde. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in ORA.

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.