Alle klassischen Autoaktien (ohne PORSCHE, FERRARI und TESLA) notieren zurzeit auf dem Bewertungsniveau zwischen KGV 5 und 7. Das historische Maß orientiert sich um 10 und findet am Ende auch dorthin zurück. Voraussetzung: Die Gewinne brechen nicht ein. VW und MERCEDES-BENZ haben das für 2023 bereits belegt. BMW folgt dem. Die Zahlen aus 2022 interessieren uns wenig, bitte der Presse entnehmen. Das Management hat den Zielkorridor für die 2023er-Marge (8 bis 10 %) angehoben und eine verbesserte Investitionsquote in Aussicht gestellt. Ein weiterer Schub resultiert von den Fahrzeugen der "Neuen Klasse", die ab 2025 auf den Markt kommen. Binnen 24 Monaten sollen mindestens sechs Modelle dieser Baureihe verfügbar sein, darunter auch volumenstarke Fahrzeuge im 3er-Segment. Bei den Auslieferungen steht ein Plus zwischen 1 und 5 % auf der Agenda. Preisdruck erwartet der CEO nicht. Mithin gilt: KGV 7 ist im Kurs weiter ausbaufähig.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



