Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Medartis gibt den Abschluss einer Kapitalerhöhung von CHF 30 Mio. Finanzierung ihrer zusätzlichen Beteiligung an Keri Medical bekannt



17.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Basel, 17. März 2023: Die Medartis Holding AG (SIX: MED), ein auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes Orthopädieunternehmen, gab heute den erfolgreichen Ab-schluss einer Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 30 Millionen zur Finanzierung einer zusätzlichen Beteiligung an KeriMedical und für allgemeine Finanzierungszwecke bekannt. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie gab Medartis bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse am vergangenen Dienstag bekannt, dass sie ihren Anteil an Keri Medical SA auf 47% erhöhen wird. Der zusätzliche Anteil von 18% wird ungefähr CHF 18 Mio. kosten. Zu diesem Zweck wurden nun 476'190 neu ausgegebene Aktien (ca. 4% des gesamten Aktienkapitals) im Rahmen einer Privatplatzierung an eine ausgewählte Anzahl institutioneller Investoren verkauft. Dirk Kirsten, CFO von Medartis, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Nach der Veröffentlichung unseres Jahresergebnisses 2022 haben wir positive Signale von Investoren und Aktionären erhalten. Wir haben uns entschieden, diese Gelegenheit zu nutzen, um den Streubesitz unserer Aktie zu erhöhen." Die neu geschaffenen Aktien werden ab dem 23. März 2023 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Aktien wurden aus dem bestehenden genehmigten Kapital zu einem Preis von CHF 63,00 pro Aktie ausgegeben, was einem Abschlag von 4,7% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Medartis-Aktien am 14. und 15. März 2023 entspricht. Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über 860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com . Kontakt für Investoren und Medienschaffende: Medartis Holding AG

