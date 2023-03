Die Achterbahn ging auch am Donnerstag am deutschen Markt weiter, diesmal allerdings mit etwas freundlicherem Ausgang. So konnten die Indices durch die Bank wieder deutliche Zugewinne verbuchen, was auch mit einer positiven Reaktion auf die Leitzins-Entscheidung der EZB zu tun hatte. Denn diese hob ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf ...

