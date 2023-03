Gold: Riesige Rallye, wenn das passiert!

Anzeige / Werbung

Warum die 2000-Dollar-Marke so wichtig für den weiteren Verlauf ist

Der jüngste Rücksetzer des Goldpreises verlief deutlich kürzer, als die vorherigen. Das Momentum scheint zumindest Stand jetzt immer mehr zur Oberseite zu drehen. Wie wir in der letzten Analyse bereits herausgearbeitet hatten, lauten am Optionsmarkt viele Wetten auf ein Verweilen des Goldpreises <1950 und <2000 US-Dollar. WENN diese Marken jedoch durchstoßen werden, geraten all jene in Schieflage, die eine Wette dagegen laufen haben. Das wiederum löst dann in aller Regel eine Kettenreaktion aus, die sich in einer scharfen Rallye bis 2500 US-Dollar und später bis 3000 Dollar auswirken kann.

Im Commitment of Traders Report (CoT) sehen wir nach wie vor, dass die Produzenten so gering im Short Open Intrerest vertreten sind, wie nie zuvor. Auf Deutsch: Sie verkaufen entgegen ihres eigentlichen Marktverhaltens ganz wenige Kontrakte. Das löst zwar selbst noch keine Rallye aus, schafft aber die Basis für einen enormen Anstieg, sobald nur minimal Nachfrage reinkommt.

Rückblick: Forecast 2022

Wie kommt die Prognose zustande?

Prognosen muten berechtigterweise schnell wie Hokuspokus an. Zuviel Unsinn wird in dem Kontext verfasst, weil es Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist hier jedoch anders. Larry Williams war die Inspiration für derartige Forecast-Modelle. Er selbst arbeitet bis heute zwecks grober Orientierung mit seinen eigenen Forecasts und bezieht diese immer wieder in sein Trading ein.

Bei der Konstruktion eines Forecasts geht es grundsätzlich darum, die fundamentalen Haupt-Einflussfaktoren zu kennen und zu berücksichtigen. Das können Zinsen sein, zur Produktion notwendige (andere) Rohstoffe oder auch Wirtschaftsdaten (z.B. Inflation). Forecasts stehen also auf einer fundamentalen Basis. In der Praxis gibt es immer Ursache/Wirkungs-Verzögerungen. Und genau die macht sich der Forecast zu nutzen.

Wie erfolgreich die bisherigen Prognosen unseres Gold-Forecast waren lässt sich seit 2012 durch unsere Youtube-Videos dazu nachvollziehen. Gerne kannst Du Dir dort ein Bild der Historie unserer Forecasts verschaffen.

7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025

In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/

Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

Produkt: Gold Call

Call Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952