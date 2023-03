Waldorf Astoria Hotels and Resorts, eine der Luxus-Brands von Hilton, feiert noch in diesem Jahr die Eröffnung des Waldorf Astoria Seychelles Platte Island und damit das Debüt der Marke auf den Seychellen Das Waldorf-Resort setzt neue Maßstäbe in Sachen Luxus im Indischen Ozean und liegt etwa 130 Kilometer südlich von Mahé in einem unberührten Atoll, ...

