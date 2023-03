Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen. Der Broker IG berechnet den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15.040 Punkte.Auf Wochensicht steht für den DAX jedoch noch immer ein Verlust von zweieinhalb Prozent zu Buche.Die US-Börsen haben am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Sie profitierten neben den zunehmenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...