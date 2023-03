Das Instrument W8W US0491642056 ATLAS AIR WW NEW DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2023

The instrument W8W US0491642056 ATLAS AIR WW NEW DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2023 and ex capital adjustment on 20.03.2023



Das Instrument 1YR SE0006091997 IMMUNOVIA AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2023

The instrument 1YR SE0006091997 IMMUNOVIA AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2023 and ex capital adjustment on 20.03.2023



Das Instrument 4K4 SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2023

The instrument 4K4 SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2023 and ex capital adjustment on 20.03.2023



Das Instrument CD20 SE0015245535 NELLY GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.03.2023

The instrument CD20 SE0015245535 NELLY GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.03.2023 and ex capital adjustment on 20.03.2023

