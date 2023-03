The following instruments on XETRA do have their first trading 17.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.03.2023Aktien1 CA23344V1085 D2L Inc.2 GRS477003008 Elinoil Hellenic Petroleum Co. S.A.3 GRS503003014 Entersoft S.A.4 GRS475003018 Ilyda S.A.5 MX01AM050019 America Movil S.A.B. de C.V.Anleihen1 XS2596458591 Brambles Finance Ltd.2 DE000LB3PRV5 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB3PRU7 Landesbank Baden-Württemberg4 US45580KAK43 Industrial & Commercial Bank of China5 USG4939KAE67 Iqiyi Inc.6 US80282KBF21 Santander Holdings USA Inc.7 IT0005538597 Italien, Republik8 DE000HLB4678 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale