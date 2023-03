Was Krisen mit Gold- und Silberpreisen machen, man sieht es gerade wieder sehr gutDie Angst vor weiteren Bankenzusammenbrüchen geht um. Kleinere US-Banken leiden schon unter Abhebungen von Kunden. Auch wenn Präsident Biden versuchte die Öffentlichkeit zu beruhigen ("Amerikaner können darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher ist. Ihre Einlagen sind da, wenn Sie sie brauchen", so Biden), so sind sichere Häfen gefragt. Folge ist ein dramatischer Preisanstieg beim Gold. Die Renditen zweijähriger ...

