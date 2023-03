Achterbahnfahrt im Deutschen Aktienindex auch am Hexensabbat? Der Dax startete am Donnerstag zunächst deutlich im Plus, gab seine Gewinne jedoch vor dem EZB-Zinsentscheid vollends ab und fiel im Anschluss daran sogar auf ein neues Tief bei 14.664 Punkten. Doch es dauerte nicht lange, bis die Händler großen Zinsschritt verdaut und zur Gegenbewegung ansetzten. Die Währungshüter ...

