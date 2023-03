Nach dem gestrigen Zinsentscheid der EZB drehte der DAX in einer ersten Reaktion ins Minus. Doch dann kippte die Stimmung erneut. Am Ende des Tages stand ein Zugewinn von 1,6 Prozent auf der DAX-Kurstafel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...