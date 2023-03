Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein positiver Handelsauftakt ab. Der DAX sollte an seine jüngsten Erholungsgewinnen anknüpfen und zurück über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten springen, die er tags zuvor nur zeitweise erreicht hatte. Vorbörslich wurde der Leitindex rund 0,6 Prozent höher auf 15.059 Punkte taxiert. Folgende Themen Kurse zudem beeinflussen:1. Rally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...