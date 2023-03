Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den Kurseinbrüchen am Vortag nur wenig verändert geschlossen, der ATX musste lediglich um marginale 0,03% nachgeben. Nachdem der heimische Leitindex über weite Strecken des Tages im negativen Bereich gehandelt hatte, setzte gegen Ende hin eine Erholung ein. Die Meldung, dass die EZB erwartungsgemäß die Zinsen um 50 Basispunkt erhöht, wurde zunächst negativ aufgenommen, da doch vereinzelt die Hoffnung bestanden hatte, dass angesichts der momentanen Probleme die Währungshüter vorsichtiger an der Zinsschraube drehen würden. In Wien mussten die Banken überwiegend weiter nachgeben, nachdem sie im Frühhandel noch deutlich auf Erholungskurs ...

