Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit höheren Notierungen geschlossen, der ATX konnte um 0,4% zulegen. Nach klar festerem Start musste das heimische Börsenbarometer bis Mittag einen Großteil seiner Zugewinne abgeben, am frühen Nachmittag drehte es dann zwischenzeitlich sogar leicht ins Minus. Ein ähnliches Bild zeichneten auch die anderen europäischen Indizes, die US-Börsen starteten verhalten in die Sitzung. Datenseitig gab es aus Europa keine nennenswerten Impulse, in Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und unter den Verbrauchern im März verbessert, in Frankreich zeigen sich die Unternehmen hingegen etwas pessimistischer. Nach einem klar festeren Start hatten die großen ...

