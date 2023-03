Die Europäische Zentralbank EZB hat die Zinsen in der Eurozone um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Jetzt haben Banken wieder mehr Spielraum für die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld. Können Sparer und Anleger bald also mit einem neuen Geldregen rechnen? Am Donnerstag erhöhte die EZB die Leitzinsen in der Eurozone um 0,5 Prozentpunkte von 3,00 auf 3,50 Prozent. Der für Banken wichtige Einlagenzinssatz - auch Einlagefazilität genannt - stieg ebenfalls ...

