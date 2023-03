Schnell ein paar Fragen an Bertram Köhler, den CEO der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), über die erfolgreichen Finanzierungen der Beteiligungen Laiqon und Cashlink, eine notwendige Abschreibung in 2022, die Refinanzierung der Anleihe und ein höheres Transaktionstempo in 2023. Unter Berücksichtigung der stillen Reserven in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro liegt der innere Wert der DEWB-Aktie derzeit bei etwa 1,49 Euro ...

