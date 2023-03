Für den DAX ging es am Tag des EZB-Leitzinsentscheids in einer volatilen Sitzung per Saldo 1,6% nach oben. Rückblick: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins gestern um weitere 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr 3,5% angehoben. Der DAX, der bereits mit einer festeren Eröffnung bei 14.974 Punkten in den Handel gestartet war, markierte daraufhin bei ...

