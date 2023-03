Das Gj. 2022/23 (per 31.1.) war bei Inditex das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Dank einer hohen Nachfrage über alle Regionen hinweg stieg der Umsatz um 18% auf 32,6 Mrd. Euro. Die in der Modebranche viel beachtete Bruttomarge konnte mit 57,0% nahezu konstant gehalten werden (Vj.: 57,1%). Das spricht für eine starke Kostendisziplin und eine weniger preissensitive Kundschaft, denn der spanische Einzelhändler hat im vergangenen Jahr die Preise für Kleidung, Accessoires und Schuhe in zwei Tranchen um jeweils 5% angehoben. Zum Vergleich: Wettbewerber H&M hat im Gj. 2021/22 (per 30.11.) einen stärkeren Rückgang bei der Bruttomarge (-210 bps. auf 50,7%) hinnehmen ...

