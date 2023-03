Die Wertgarantie Group hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgestellt. "Wir sind als Unternehmensgruppe mit sehr großem Optimismus in das Jahr 2022 gestartet - in der Planungsannahme, dass uns Corona keine weiteren Einschränkungen beschert und wir ein relativ normales Jahr im Handel erleben", erklärt Patrick Döring, Vorsitzender des Wertgarantie-Vorstands. "Wir hatten die Erwartung, dass nach den turbulenten Pandemiezeiten eine gewisse Normalität eintritt. Diese Haltung hat sich am 24.02.2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...