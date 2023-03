Hamburg (ots) -Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, legt Wert auf dezente Kleidung in britischem Stil. "Wenn ich abends via TV bei so vielen Menschen zu Gast bin, dann ist es mir wichtig, dass sich niemand an der Kleidung stört", sagte Koll dem stern in einem Interview aus Anlass seines 65. Geburtstags am 19. März. Koll ist bekannt für seine tadellose Kleidung, sein Markenzeichen ist der eng geknöpfte Tab-Hemdkragen. "Dieser britische Stil hat etwas von Uniform oder von Rüstung", so Koll. Er gebe ihm ein Gefühl von Sicherheit und habe zudem "den Vorteil, dass ich nicht viel über Kleidung nachdenken muss. Ich habe 60 Paar anthrazitfarbene Kniestrümpfe von derselben Marke." So müsse er morgens nicht überlegen, welche Strümpfe er anziehen wolle. "Und wenn einzelne Strümpfe verloren gehen, muss ich den anderen nicht wegwerfen, weil sich früher oder später ein zweiter Einzelgänger findet."Dem 65. Geburtstag sieht Koll gelassen entgegen. "Ich habe mit Ende 50 schon einen Preis bekommen - für mein Lebenswerk." Das sei ihm "eine erste Warnung und mentale Vorbereitung aufs Altern" gewesen. Komplimente, dass man ihm sein Alter nicht ansehe, nimmt Koll gerne entgegen: "Das höre ich sogar sehr gerne, dafür bin ich eitel genug", sagte er dem stern. Der ZDF-Mann führt das auch auf den Einfluss seiner Frau zurück: "Sie hat unsere Ernährung schon vor vielen Jahren auf vegetarisch umgestellt."Autor: Nico FriedPressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5465582