DJ PTA-Adhoc: Talenthouse AG: Fortschritt der Serie B Kapitalaufnahme

Baar (pta/17.03.2023/09:30) - Talenthouse AG

* gibt den Fortschritt der Serie B Kapitalaufnahme bekannt und hat Zusagen in Höhe von CHF 25 Mio. erhalten und * informiert über den Stand der laufenden strategischen Überprüfung.

(Baar/Schweiz) Der Verwaltungsrat der Talenthouse AG ("Talenthouse" oder die "Gesellschaft") hat Zusagen für Barmittel in Höhe von CHF 16 Mio. und Zusagen für die Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Höhe von CHF 9 Mio. für neue Aktien der Serie B erhalten. Diese unterstützen die Kapitalrestrukturierungsmassnahmen (ordentliche Kapitalerhöhung zur Schaffung neuer Aktien der Serie B mit einem Nennwert von je CHF 0.10, kombiniert mit einer Herabsetzung des Nennwerts der bestehenden Aktien der Serie A auf je CHF 0.05), die an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 13. Januar 2023 beschlossen wurden. Die Umsetzung der Kapitalrestrukturierungsmassnahmen erfordert eine weitere ausserordentliche Generalversammlung, die der Verwaltungsrat in Kürze einberufen wird.

Die Gesellschaft erwartet, dass der Eingang der neuen Gelder aus der Finanzierungsrunde in den kommenden Tagen beginnen wird.

Der Erhalt der Finanzierungszusagen bestätigt die Unterstützung der Investoren für die breit angelegte Strategie von Talenthouse und erleichtert gleichzeitig den zuvor erklärten Wunsch der Gesellschaft, das Plattformgeschäft der Gruppe zu überprüfen.

Zu diesem Zweck erwägt der Verwaltungsrat eine breitere Umstrukturierung der Geschäftsbereiche der Talenthouse-Gruppe mit dem Ziel

* Investitionen zur Unterstützung des Wachstums derjenigen Unternehmensteile, die nachweislich ein positives EBITDA erwirtschaften und Cash generieren, wie z.B. das Coolabi-Geschäft, * Investitionen in den Aufbau der "Creator Services", die die Gesellschaft entwickelt hat, und * die Umstrukturierung des Geschäftsbereichs "Creator Platform", möglicherweise in Zusammenarbeit mit einem speziellen Partner.

Entscheidungen über solche Umstrukturierungsschritte werden in Kürze getroffen und können zu weiteren kurzfristigen Ankündigungen führen.

Diese Ereignisse erfordern die Rücknahme des aktuellen Ausblicks für die Jahre 2022 und 2023. Talenthouse wird einen Ausblick für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr geben, wenn es seine vorläufigen Ergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Dadurch wird sich auch die Abschlussprüfung von Talenthouse verzögern, so dass die Gesellschaft eine Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für die geprüfte Jahresrechnung an der SIX Swiss Exchange beantragen werden muss.

Wie bereits angekündigt, wird Talenthouse nach Abschluss der strategischen Überprüfung neue Geschäftsleitungsmitglieder bestellen.

Roman Scharf, Chairman von Talenthouse: "Trotz der schwierigen Marktbedingungen hat Talenthouse Zusagen von bestehenden und neuen Investoren erhalten. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um die strategische Überprüfung abzuschliessen und ein neues Management zu ernennen."

