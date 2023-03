Die Beruhigung der Lage im Bankensektor hat die Erholung des deutschen Aktienmarktes am Freitag weiter angetrieben. Der Leitindex DAX+0,86% knüpfte am großen Verfallstag an seine jüngste Erholung an und stieg im frühen Handel mit plus 0,97 Prozent auf 15.111 Zähler klar über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten.An diesem Freitag ist wieder großer Verfallstag: An diesem Tag laufen Terminkontrakte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...