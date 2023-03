Deutz will getrieben vom Rückenwind des vergangenen Jahres mittelfristig deutlich wachsen. Aufwind soll neben dem Vertrieb von Verbrennungsmotoren und die Entwicklung alternativer Antriebsformen und das zunehmende Geschäft mit Servicedienstleistungen geben. Die Aktie des Motorenherstellers bleibt gefragt.Die neue Strategie schaffe die Voraussetzungen, "um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen", so Konzernchef Sebastian Schulte bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 2022. Bis zum Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...