Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA nehmen über eine neue Anleihe (ISIN US91282CFW64/ WKN A3LA47) frisches Kapital in Höhe von 54,03 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon von 4,5% erhalten. Dieser werde halbjährlich ausgezahlt, erstmalig am 15.05.2023. Die Rückzahlung erfolge am 15.11.2025. Handelbar sei diese Anleihe in privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen als Mindestbetrag und kleinste handelbare Einheit. Von S&P gebe es ein AA+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.03.2023) (17.03.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...