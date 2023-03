Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß wurde am Donnerstagnachmittag der Leitzins von der EZB um 50 Basispunkte erhöht und liegt nun bei 3,5%, was eigentlich zu steigenden EUR/USD Kursen hätte führen sollen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EZB-Chefin Christine Lagarde habe sich im Gegensatz zu den vergangenen Sitzungen bedeckt über weitere Zinsschritte gezeigt. Die Kerninflationsrate verharre weiterhin auf einem hohen Niveau. 2024 bis 2025 würden mit 2,8% und 2,4% etwas höhere Inflationswerte prognostiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...