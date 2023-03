Bereits im November kündigte die Facebook-Mutter Meta einen Stellenabbau in bisher ungeahnter Höhe an. 11.000 Mitarbeiter wurden auf die Straße gesetzt, was etwa 13 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Nun kündigte der Internet-Gigant den nächsten Stellenabbau an, welcher der vorherigen Maßnahme in kaum etwas nachsteht.10.000 weitere Stellen fallen bei Meta (US30303M1027) dem Rotstift zum Opfer, wie das Unternehmen kürzlich mitteilen ließ. Darüber hinaus sollen 5.000 offene Stellen nicht länger besetzt werden. Der nun ...

