(shareribs.com) Chicago 17.03.2023 - Die jüngsten Exportverkäufe in den USA fielen durchwachsen aus. Weizen und Mais tendieren im elektronischen Handel leicht nach oben.Der schwächere US-Dollar und die Dürre in Argentinien stützen Mais und Sojabohnen. Aber auch Weizen kann zulegen, bedingt durch die anhaltende Unsicherheit um das Exportabkommen in der Schwarzmeerregion.Die Getreidebörse in Buenos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...