PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Papiere der RTL Group bei unverändertem Kursziel von 45 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nach der zuletzt besten Kursentwicklung aller europäischen TV-Sender nicht mehr so attraktiv, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 07:58 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

LU0061462528